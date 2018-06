ALERTE ROUGE : "Lithopédion" serait déjà disponible !

L'opus de Damso déjà dans certaines Fnac...

"Lithopédion", l’album tant attendu de Damso initialement prévu pour le 15 juin serait déjà disponible dans certaines Fnac ! C’est sur le compte du rappeur directement que l’on a appris la nouvelle qui fait l’effet d’une bombe auprès de son public !

Très friand des actions mystérieuses comme on a pu le voir à travers sa campagne de com, Dems accompagne sa publication d’une légende qu’on ne sait pas trop comment prendre : "On avait dit vendredi les gars".

Si sur la photo on voit des photos de son cd exposé dans le rayon du magasin, on ne sait pas du tout s’il s’agit là d’une blague ou si le coup était prémédité. Pour rappel, le rappeur avait déclaré il y a quelques temps sur son compte Instagram qu’il se tenait prêt en cas de leak. Une information qui nous met la puce à l’oreille.

S’agit-il d’une action préméditée ? L’album est-il vraiment dispo ou s’agit-il simplement d’un montage ? Pour le moment, nous n’avons pas encore plus d’informations là-dessus.

En attendant d’en savoir un peu plus, vous pouvez vous ré écouter le clip "Smog" que l’artiste a révélé cette nuit, extrait de son opus !