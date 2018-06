La MMZ voit un de ses clips supprimé de Youtube !

"S-Line" en ligne de mire...

En avril dernier, on pouvait découvrir "S Line", le clip de la MMZ extrait de la B-O de "Taxi 5". Le titre produit par Dj Kore, comme tous les autres morceaux de la bande-son du film, fait évidemment une référence directe au modèle de voiture de chez Audi.

Malheureusement, il y a quelques heures, le clip du duo a été supprimé de Youtube, à notre plus grande surprise. La cause ? La marque Audi a refusé que son image soit associée au rap. Alors que la vidéo cumulait plus de quatre millions de vues, elle a donc disparue, pour une raison qui risque de créer polémique, et pour cause.

La fanbase de la MMZ s’est déjà mobilisée sur les réseaux sociaux et clame son incompréhension face à cette réaction.

Les rappeurs, de leur côté, ont tenus à nous expliquer plus en détails la situation mais aussi à rappeler quelques détails sur leurs projets à venir :

"Suite à une plainte déposée par AUDI FRANCE, à l’encontre de notre vidéoclip S LINE, relative aux faits que nous ne représentons pas l’image de la marque.

La vidéo a été bloquée sur notre chaine Youtube.

En attente de trouver la solution pour que la vidéo soit remise en ligne, le titre est toujours disponible sur les plateformes de streaming. TROP N’DA réédition de l’album disponible partout dès le 22 Juin 2018."

"S Line" sera-t-il réintégrer sur Youtube ?

Une affaire à suivre…