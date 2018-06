Guizmo dévoile la tracklist de son album "Renard" !

Seth Gueko et Bigflo & Oli au programme...

Annoncé depuis quelques semaines maintenant, le nouvel album de Guizmo qu’il a choisi d’intituler "Renard" sera bientôt révélé au public. Alors que tout le monde l’attend avec impatience, le rappeur a décidé d’en dévoiler la tracklist complète, histoire de nous faire attendre en beauté.

De prévu, dix-sept titres et cinq featurings : Igor LDT, JNR Bendo, Sidiki Diabaté, Seth Gueko et Bigflo & Oli comme annoncé précédemment. Un beau panel d’artistes divers et triés sur le volet.

Si la connexion avec les deux frères toulousains en a surpris plus d’un, il faut croire que Guiz a pour but de s’affirmer encore plus avec "Renard" et de ne pas aller où on l’attend. Une belle prise d’initiative.

Pour découvrir ce que Guizmo nous prépare, il faudra encore patienter jusqu’au 13 juillet prochain. En attendant, vous pouvez vous ré écouter "Sablier", le premier extrait du projet qui nous donne déjà une idée de ce qui nous attend !