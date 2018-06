Kiff No Beat et Kaaris dévoilent le visuel de ''Osef'' !

Découvrez le nouveau clip de Kiff No Beat : Osef feat. Kaaris

Véritables stars en Afrique, Kiff No Beat n’est plus à présenter sur ce continent. Ainsi, le groupe Ivoirien tente désormais de s’imposer sur le territoire français, en apportant sa musicalité particulière dans le rap hexagonal.

Cela passe logiquement à travers différentes collaborations avec des artistes locaux, et il y a un pe moins d’un an, une collaboration avec Dadju avait vu le jour. Ce dernier n’avait pas encore le statut qu’il a actuellement, avec son triple disque de platine mais cela montre que Kiff No Beat a le flair, tout en étant avant-gardiste.

Après cette collaboration réussie, les artistes Ivoiriens ont décidé de sortir un EP « Made in Bled », contenant 7 titres, sur lequel Dadju, Abou Tall et Sidiki Diabaté ont répondu à l’appel. Cette carte de visite a montré l’étendue du talent de Kiff No Beat auprès du territoire français.

Cependant, le groupe Ivoirien a décidé de mettre en images une collaboration n’étant pas sur le projet suscité car c’est le visuel de « Osef », qui a vu le jour hier et sur lequel Kaaris est présent.

Habitué à rapper sur tout type de production, le rappeur originaire de Sevran n’a pas eu de mal à s’adapter à la production, tout en conservant son rap brut de décoffrage, proposant un contraste musical parfaitement adapté à l’univers artistique de Kiff No Beat. Précisons que K2A est également d’origine Ivoirienne, et un feeling artistique est éventuellement mieux passé de par certaines influences musicales communes et propres à la Côté d’Ivoire.

Une collaboration réussie qui pourrait permettre à Kiff No Beat de s’imposer de façon durable dans le paysage urbain français.