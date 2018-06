Un collectif veut annuler un concert de Niska !

Encore un grand pas en arrière pour le rap français…

Alors que le concert de Médine au Bataclan pourrait bien être annulé après la grosse polémique créée par l’extrême droite, il se pourrait que Niska également soit dans de mauvais draps.

Samedi 16 juin, à Ivry-sur-Seine, se tiendra un concert gratuit pour le public, entièrement financé par la ville. Si l’évènement "Ivry en fête" 2018 annonçait Niska au programme il y a quelques jours, la nouvelle n’a pas été bien reçue par tout le monde, loin de là.

Un collectif d’agents communaux et de citoyens s’est en effet mobilisé pour lancer une pétition visant à annuler le show du rappeur. La cause ? Les paroles de ses chansons comme toujours.

Suite à cette action, le maire s’est vu dans l’obligation de réagir. Pas de panique, le concert se tiendra quand même, au plus grand plaisir des habitants de la ville.

"Le samedi soir notamment, on s’adresse plus au jeune public. Je peux regretter que certaines formes de rap et certaines expressions plaisent autant à la jeunesse mais je peux aussi témoigner que tous les gamins d’Ivry, notamment les adolescents et les collégiens, sont fous à la perspective de la venue de Niska et m’interpellent dans la rue pour me dire que c’est génial, y compris des gamins que je connais et dont les valeurs familiales ne sont pas du tout tournées vers le sexisme ni une quelconque forme de domination masculine."