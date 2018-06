Damso dévoile un extrait inédit !

Le rappeur ne s'arrête plus...

Décidemment, Damso est très actif ces temps-ci, et pour cause, nous ne sommes plus qu’à quelques jours de la sortie de "Lithopédion". Prévu pour le 15 juin, ce nouvel album sera défendu en live à Bercy le quatre décembre prochain, une nouvelle plutôt explosive.

Alors que Dems a dévoilé un inédit "Ouzbek" il y a quelques jours, ainsi qu’un documentaire dévoilant les coulisses de la préparation de son opus, il n’est pas prêt de s’arrêter là. C’est en effet un nouvel extrait qu’il vient de révéler sur son compte Instagram.

Il s’agit d’une vidéo de teasing de son titre "Smog", ainsi que d’images dévoilant la confection de ce qui semble être un clip.

Une belle campagne de communication qui nous donne encore plus envie de découvrir ce qu’il nous prépare ! Encore un peu de patienve, dans trois jours, "Lithopédion" sera disponible partout !