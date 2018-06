Médine réagit à la polémique sur "Bataclan" !

Une affaire qui prend beaucoup d'ampleur...

On vous en parlait hier, Médine est au cœur d’une polémique qui prend de plus en plus d’ampleur, et pour cause. Pour rappel, l’extrême droite a pris en grippe le rappeur qui voit sa date de concert au Bataclan prévue pour le 20 octobre compromise.

Si des propos tenus dans ses textes comme dans "Don’t Laik" sont pointés du doigt, Marine Le Pen se plait à le qualifier de fondamentaliste islamiste. Un raisonnement totalement à côté de la plaque.

Alors qu’une pétition a été lancée pour manifester devant le Bataclan le soir de son live pour empêcher qu’il ne se produise, toutes sortes de réactions se font entendre.

Médine qui n’avait pas réagit jusqu’alors vient de nous donner son avis sur les réseaux sociaux en prônant encore une fois la liberté d’expression qui semble trop souvent remise en cause ces temps-ci.

« Avant tout, afin de lever toutes ambiguïtés, je renouvelle mes condamnations passées à l’égard des abjects attentats du 13 novembre 2015 et de toutes les attaques terroristes, et assure avec la plus grande sincérité l’ensemble des familles des victimes de mon profond soutien. Voilà 15 ans que je combats toutes formes de radicalisme dans mes albums. Un engagement qui me vaut les foudres de l’extrême-droite et de ses sympathisants, qui n’hésitent pas à détourner le sens de mes chansons ; ceux-là même aujourd’hui qui tentent d’instrumentaliser la douleur des victimes et de leur famille. Désormais notre question est la suivante : Allons-nous laisser l’extrême droite dicter la programmation de nos salles de concerts voire plus généralement limiter notre liberté d'expression ? »

Une belle réaction, sage et mesurée.

Les concerts de Médine auront-ils lieu ou seront-ils annulés sous la pression ?

A suivre…