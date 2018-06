Birdman est obligé de vendre son manoir !

Quand il faut affronter les difficultés financières...

Faisant face à des difficultés financières, Birdman est obligé de renoncer à certains éléments de son patrimoine, notamment son manoir luxueux à Miami. Estimé à une valeur de 13 millions de dollars, son contentieux avec Lil Wayne pourrait l’obliger à s’en séparer.

En effet, Birdman ne connaît pas la meilleure année de sa vie, entre la perte de son procès avec Weezy et la vente de son manoir. Le boss de YMCMB doit régler une somme de plus de 10 millions de dollars auprès de Lil Wayne, et selon ses dires, Birdman connaîtrait de grosses difficultés financières.

Toutefois, il faut rester mesurer par rapport aux propos de Birdman puisqu’il y a fort à parier qu’il se mette volontairement dans une position de personnes en difficultés afin de retarder le paiement. Au vu des centaines de millions de dollars qu’il a récoltés sur ces dernières années, il semblerait compliqué d’imaginer que Birdman n’ait pas assez pour régler la somme due à Weezy.

En parallèle, la société EMG Transfer Argent accuse Birdman d’avoir emprunté 12 millions de dollars qu’il n’aurait jamais remboursés, ainsi le boss de YMCMB doit à peu près 25 millions à des personnes et des entreprises diverses et variées. A voir, comment Birdman va rebondir dorénavant.