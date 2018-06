Quand Wiz Khalifa parle du projet commun entre Kanye West et Kid Cudi!

Une longue histoire d'amour, visiblement.

Alors qu’il travaille actuellement sur son prochain projet « Rolling Papers 2 », il semblerait que Wiz Khalifa observe attentivement les différents projets sortis récemment.

En effet, Wiz s’est exprimé sur le projet commun entre Kanye West et Kid Cudi, de façon positive bien entendu. Ce qui est logique au vu du feeling artistique entre Kid Cudi et Wiz, d’autant plus que ce sont de très bons amis.

Ainsi, sur Twitter, Wiz Khalifa a qualifié ce projet de super album, en particulier l’ensemble des apparitions de Kid Cudi. Wiz n’a pas évoqué le travail de Kanye West car les relations entre les deux artistes ne sont pas au beau fixe bien qu’elles semblent s’apaiser à l’initiative de Yeezy.

En effet, Kanye a déclaré la semaine dernière qu’il pourrait être en Corée du Nord avec Wiz, et fumer tranquillement ensemble. Interrogé par TMZ, ce même Wiz a déclaré qu’il avait bien apprécié les propos rapportés ci-dessus et que la hache de guerre pourrait être enterrée.

Quant au projet « Kids See Ghost » de Kanye et Cudi, disponible depuis vendredi, il semblerait que le démarrage commercial soit plus que positif puisqu’ils s’attendant à ce que 100 000 copies soient écoulées en première semaine, malgré le fait qu’il n’y ait que 7 pistes. Cela prouve définitivement que l’attente autour du projet se matérialise en chiffres de ventes plus que positifs.