La nouvelle tournée d'Orelsan a été planifiée !

Et il a vu les choses en grand.

Cette année fut faste pour Orelsan, entre la sortie de son album « La fête est finie », qui s’approche tranquillement du disque de diamant, et l’obtention de trois Victoires de la Musique, dans les trois catégories où il était nommé.

Plus récemment, dans son actualité, l’artiste originaire de Caen a dévoilé le visuel du morceau « La Pluie » en collaboration avec Stromae. Cela représentait un coup médiatique important puisque Stromae se faisait très discret ces derniers mois voire années.

Ainsi, Orelsan montre qu’il a passé un cap et qu’il occupe désormais un nouveau statut dans le rap français, en étant l’une des têtes d’affiches majeures du rap hexagonal.

C’est donc en toute logique que l’artiste Caennais a décidé d’annoncer les différentes dates de sa tournée, qui se déroulera dans l’ensemble des Zénith du pays, aussi bien à Rouen qu’à Lyon, en passant par Limoges.

Toutefois, la dernière date de la tournée sera certainement la plus importante puisqu’elle aura lieu à Bercy, soit la plus grosse salle de concert Parisienne, appuyant une fois de plus son positionnement de véritable star du rap. Ce qui est assez paradoxal puisqu’il incarne naturellement l’antistar du rap, preuve en est avec ses différentes interviews.

Cependant, cette tournée viendra clore de la plus belle des façons l’aventure du projet « La fête est finie » d’Orelsan, dont la certification diamantée devrait être officialisée incessamment sous peu.