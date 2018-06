"Tha Carter III" de Lil Wayne fête ses dix ans en beauté !

Spotify met le rappeur à l'honneur...

Hier, donc le 10 juin 2018, l’album "Tha Carther III" de Lil Wayne fêtait ses dix ans. Il s’agit du sixième album de l’artiste, et le moins que l’on puisse dire est qu’il a connu un grand succès.

Il s’est en effet placé en album le plus vendu de l’année 2008, et est aujourd’hui dans le top des albums rap US les plus vendus de tous les temps.

Si l’opus est donc gravé dans nos mémoires et fait partie entièrement de la culture Hip-Hop d’aujourd’hui, la plateforme de streaming Spotify a décidé de le mettre à l’honneur avec un concept très original.

L’idée, c’est de reprendre la cover de l’album sur laquelle on voit Lil Wayne quand il était petit. Une pochette dont beaucoup se souviennent. A la place du rappeur à son jeune âge, on y place des talents actuels comme Lil Uzi Vert, Offset, T-Pain, Chance The Rapper, Wiz Khalifa ou encore French Montana pour ne pas tous les citer.

Un bel hommage qui donne le sourire à coup sûr !

Et restez bien à l’affut, "Tha Carther V" devrait voir le jour cette année...