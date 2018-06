Gringe dévoile la tracklit de son album "Enfant Lune" !

Orelsan, Vald et Némir au programme...

Annoncé depuis quelques mois maintenant, "Enfant Lune", le premier album solo de Gringe est attendu avec impatience par supporters. Si pour autant le rappeur n’a pas donné beaucoup de détails sur son projet jusqu’alors, il se décide enfin à nous en dire un peu plus.

C’est sur son compte Instagram que l’on a pu découvrir deux nouvelles photos. Sur la première, un cliché d’interview accompagné d’une légende à découvrir ci-dessous. Mais c’est surtout la deuxième qui nous intéresse : il s’agit de la tracklist complète de son album !

Au programme, 15 titres et trois potentiels featurings : en effet, lorsque l’on s’attarde sur l’écran du bureau de Gringe, on peut y trouver des dossiers comportant le nom de Vald, Orelsan et Némir.

L’annonce n’est pas officielle, et la publication reste tout de même énigmatique. Restez donc bien à l’affut, la moitié des Casseur Flowters à l’air en bonne voie pour nous révéler de nouvelles informations !