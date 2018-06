Biffty dévoile son premier album avec Dj Weedim !

Découvrez "La Potence" sans plus attendre...

"La Potence", c’est le tout premier album de Biffty. Toujours en compagnie de son acolyte Dj Weedim, le rappeur a donc fait appel à ce dernier pour collaborer sur son projet, une suite logique.

17 titres et trois invités que sont JMK$, Wax et 2cheesemilkshake, c’est donc ce que les deux artistes nous proposent dès aujourd’hui. Lorsque l’on regarde l’intitulé des titres qu’ils ont préparé comme "Souyette", "Testicule" ou encore "Gros Bisous", on ne peut que constater qu’ils sont allés au bout de leur délire très marqué et complètement décalé à la limite du psychédélique punk.

Si Biffty a commencé la musique depuis longtemps, notamment avec le collectif Patapouf Gang, c’est sa collaboration avec Dj Weedim sur son projet "Boulangerie française" qui le fait davantage connaitre du grand public.

Si vous voulez les voir en live, vous pouvez les retrouver sur scène dans le cadre du festival Marsatac (dont la programmation est complètement folle) à Marseille le 15 juin prochain.

Pour écouter "La Potence", ça se passe par ici !