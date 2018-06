Pusha-T déclare que le clash avec Drake est terminé !

Cela n'aura pas duré bien longtemps.

Depuis une semaine, le clash entre Drake et Pusha-T a atteint son paroxysme après que le second cité ait fait des révélations fracassantes sur l’artiste Canadien, et plus précisément sur son ghostwritter, Quentin Miller.

Ajoutons à cela que Drake n’a pas souhaité lui répondre, sur les conseils de son entourage. Toutefois, il semblerait que le rappeur suscité ait déjà un morceau clash de prêt, mais visiblement il préfèrerait ne jamais le sortir, ce qui indiquerait une fin de clash de sa part.

Le son de cloche est identique du côté de Pusha T qui est revenu sur cet épisode, à l’occasion d’un entretien avec Vanity Fair. L’actuel président de G.O.O.D Music indique qu’il y aurait eu des discussions en coulisses entre les deux artistes et ainsi le clash par morceaux interposés serait donc terminé.

En parallèle, Pusha T a tenu à démystifier l’histoire, estimant qu’il ne s’agissait pas d’un clash mais plutôt d’un règlement de compte entre deux artistes qui se connaissent très bien et qui se devaient de régler certains différents.

Pusha tient également à préciser qu’il s’agit dorénavant de la fin de l’histoire et que le clash est désormais derrière lui. Précisons que l’album de Drake « Scorpion » ne devrait pas tarder, et c’est au moment de la sortie que le public aura des indications sur la fin de ce clash.