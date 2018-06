Des élèves étudient les textes de Kalash !

Quand le rap s'inscrit de plus en plus dans les études...

C’est dans la commune de Rivière-Salée en Martinique que des élèves de primaire se sont penchés sur des textes de Kalash. Très impliqué et attaché à ses origines, le rappeur s’est donc vu honoré de voir son blaze et les lyrics de son single "Taken" étudiés de près.

Un honneur pour lui, mais aussi pour les jeunes élèves très attachés à l’artiste qui représente grandement les Antilles dans le monde de la musique. Une bonne nouvelle donc, qui continue à inscrire le rap dans la culture et l’éducation d’aujourd’hui.

Pour rappel, le titre "Printemps Blanc" de Niro a récemment été étudié, ainsi que "17 octobre" en référence au massacre de 1961 en Algérie de Médine ; sans parler de l’apparition de Kery James qui a donné son soutien au professeur Issaba.

Espérons que ça continue dans ce sens !