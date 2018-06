Sinik est déjà de retour !

Le rappeur ne chôme pas...

Après avoir annoncé publiquement qu’il se retirait du monde de la musique, Sinik avait finalement fait son grand retour avec son EP "Drône" en novembre dernier. Si le rappeur n’avait pas sorti de projets depuis plusieurs années, il s’était concentré sur ses autres activités comme son salon de tatouage "Watch My Tatoos" entre autres.

Avec ses sept titres parmi lesquels on pouvait retrouver un featuring avec Seth Gueko entre autres, Sinik a su convaincre de nouveau son public qui l’attendait avec impatience. Plus comme un test pour voir si ses supporters étaient toujours au rendez-vous, le rappeur a su trouver l’assurance pour se lancer pleinement dans un nouvel album.

Annoncé sur les réseaux sociaux, ce nouvel opus fait l’effet d’une bombe sur internet. On y découvre que le premier extrait de ce qu’il nous prépare sera révélé en septembre prochain, et que l’intégralité de son projet sera à découvrir en mi-novembre, soit un an après "Drône".

On attend de découvrir ça avec impatience !