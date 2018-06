50 Cent donne son avis sur le combat à venir entre Wiz et Snoop Dogg !

Et il est très perplexe.

Il y a quelques jours Snoop Dogg publiait un post Instagram, sur lequel, nous pouvons voir 50 Cent, Wiz Khalifa et Snoop munis de gants de boxe, avec la légende « Quel rappeur gagnera selon vous ? ».

Bien entendu, Snoop a jeté un pavé dans la marre en postant cette photo, en sachant pertinemment les réactions que cela allait engendrer. Ainsi, les fans ont réagi de façon excessive, comme on pouvait s’y attendre, et des paris ont d’ores et déjà été lancés sur le gagnant de ce combat qui n’a encore rien d’officiel.

Toutefois, 50 Cent ne semble pas impressionné puisqu’il a détourné l’image, en disant que c’est évidemment lui qui sera le grand gagnant de ce show annoncé par Snoop Doog. Cependant, il serait surprenant de voir Wiz Khalifa et Snoop se battre au vu de leur relation amicale voire fraternelle.

Toutefois, les deux étant très proches, il est possible que cela ressemble davantage à un combat entre amis, mais le point commun entre les trois artistes suscités reste qu’ils pratiquent et s’entraînent tous au sport de combat.

Des fans ont aussi établi une théorie que le match se déroulerait à la WWE, sur un ring de catch, sous forme de combat à trois. Des grands moments de divertissement en perspective.