Le deuxième épisode de la "Snip'Story" vient de voir le jour !

Le second volet du documentaire sur Sniper est à découvrir dès à présent...

C’est il y a une semaine que l’on vous annonçait la création d’un documentaire inédit sur le groupe Sniper. Lorsque l’on sait que le trio s’apprête à faire son grand retour avec la sortie d’un album en octobre prochain, cette promo pour le moins originale ne peut que nous séduire.

Avec pour but de retracer leur histoire devenue légendaire à l’aide d’images d’archives inédites et de témoignages d’Aketo, Blacko et Tunisiano, la vidéo vient de se voir attribuer son deuxième épisode.

Si dans le premier volet on pouvait suivre la rencontre des trois artistes ainsi que la conception de leur premier album, dans le second on y évoque leur ascension, leur tournée annulée à cause de leur morceau "La France" qui a créé polémique, mais aussi leur séparation.

Très émouvant et touchant, ce deuxième épisode nous donne encore plus envie de découvrir ce que Sniper nous prépare pour la rentrée. Si la date fatidique est encore un peu loin, pas de panique, un troisième volet de leur documentaire inédit sera bientôt publié !

A suivre...