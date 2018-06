L'ex compagne de XXXTentacion détaille l'agression qu'elle a subie !

Des accusations lourdes de conséquence.

Ces derniers temps, XXXTentacion s’était fait plus discret, loin des polémiques diverses et variées, laissant davantage parler sa musique, qui rencontre un succès de plus en plus important, à chaque sortie de projet.

Malheureusement pour lui, des vieilles histoires refont surface, et notamment l’accusation de son ex petite amie, Geneva Ayala. Cette dernière s’est exprimée dans le Miami News Times, en relatant tous les sévices qu’elle aurait subis.

Précisons que Geneva Ayala étant enceinte au moment de son agression, mais elle dépeint un portait de X, peu flatteur, pouvant même être considéré comme un sadique. En effet, l’artiste américain prenait un malin plaisir à lui tordre la bouche, de façon systématique. Cependant, cela ne s’arrête pas à ce point puisque XXXTentacion exerçait également une violence psychologique sur son ex.

En effet, Geneva Ayala raconte que certaines fois XXXTentacion remplissait la baignoire d’eau, et pouvait y jeter des objets divers et variés, tel qu’un micro-ondes avant de menacer de la plonger dedans. Ainsi, en toute logique, l’année dernière le rappeur américain a été accusé d’abuser psychologiquement et physiquement de Geneva.

XXXTentacion cassait également des cintres sur les jambes de son ex petite amie et la menaçait de se raser la tête, rien que cela. Désormais, ce sera à la justice de décider le sort qui sera réservé à X, mais ce fait divers avait également eu un impact sur les plateformes de streaming puisque Spotify a retiré ses morceaux des playlists conçues par la compagnie. Ces accusations sont lourdes de conséquence, aussi bien au niveau de la justice qu’en termes de business.