Josman sortira bientôt son premier album !

Une annonce de taille...

"J.O.$", c’est le nom que Josman a choisi de donner à son tout premier album.

Très populaire et adulé par ses auditeurs, le rappeur n’a pour autant jamais dévoilé d’album a proprement parler. On a quand même pu le retrouver sur ses projets intitulés "Matrix" en 2016 et "000$" l’année dernière, et l’engouement n’était pas des moindres.

C’est donc au plus grand plaisir de ses supporters que l’on vient d’apprendre que le nouvel opus qu’il prépare verra le jour en septembre prochain.

Avec sa publication sur twitter, on peut également découvrir la cover officielle de son projet. Réalisée par Marius Gonzalez, cette dernière annonce d’emblée l’ambiance planante à laquelle on pourrait s’attendre.

Afin de patienter encore quelques mois avant de pouvoir écouter l’album, vous pouvez vous ré écouter "Loto", de tout premier extrait !