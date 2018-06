Lil Scrappy a eu un grave accident de voiture !

Le rappeur a échappé au pire...

Lil Scrappy ne sera pas poursuivi pour l'accident de ce week-end.

Pour rappel, le rappeur a été impliqué dans un grave accident de voiture qui l'a laissé pratiquement inconscient. La star roulait sur une autoroute de Miami tôt dimanche matin après avoir quitté le club de strip-tease "King Of Diamonds" quand son véhicule a dérapé sur la route et a heurté un poteau. Quand la police est arrivée, il était avec son pote "Ca$ino Roulette" à l'extérieur de la voiture, sur le sol, et ils avaient complètement perdu connaissance. Ils ont donc été transportés à l'hôpital où ils se remettent tous les deux encore actuellement.

Tout comme ce qui est arrivé à Offset le mois dernier, Lil Scrappy ne fera face à aucune accusation criminelle pour l'accident. TMZ rapporte que la police a fermé son enquête. Il n'y avait apparemment aucune trace de drogue ou d'alcool, et il n’y avait pas de témoins, ce qui a finalement mené à leur décision de ne pas porter d'accusations criminelles.

Cependant, Lil Scrappy pourrait voir l'affaire revenir sur le tapis si le pire scénario devait se produire. Son ami a en effet été amené à l'USI parce que ses blessures étaient très graves. Rien d'autre n'a été annoncé depuis. Espérons qu’il se remette rapidement…