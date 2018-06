Post Malone annonce un nouvel album !

Le rappeur ne s'arrête jamais...

Post Malone, c’est ce genre de rappeur hyper productif dont l’ambition n’a pas de limites. Autant dans la musique que dans l’art en général, l’artiste a plein d’idées en tête, et il n’hésite pas à mettre les moyens en place pour aller jusqu’au bout.

C’est ainsi que l’on a appris récemment qu’il avait pour but non seulement de créer son propre label, mais aussi de réaliser son film. On a pu également découvrir une application permettant de s’immerger dans l’univers de son dernier album en date : "Beerbongs & Bentleys".

Sorti il y a à peine deux mois, ce dernier a connu un énorme succès auprès de ses auditeurs avec l’obtention d’un disque de platine le jour même de sa sortie. Toujours dans sa lancée, Post Malone a surpris tout le monde en faisant une annonce de taille sur ses réseaux hier :

"Je suis en train d’écrire pour le prochain album. Merci à ceux qui écoutent. On va tout défoncer."

Pour le moment, l’opus est donc en phase de préparation, et on ne sait pas encore à quel moment il verra le jour. Le principal, c’est que le rappeur ne se repose pas sur ses lauriers et qu’il est surement déjà en train de nous préparer une pépite digne de ce nom !

Restez bien à l’affut…