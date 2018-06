Dj Premier annule le "PRhyme 2 Tour" !

Alors que DJ Premier et Royce Da 5'9 ont connu une longue carrière qui représente deux composantes intégrales de la culture hip-hop, les dernières années les ont rapprochés de manière significative. Quand ils ont annoncé leur partenariat sous le nom de "PRhyme" en 2014, les fans de hip-hop se sont réjouis.

Il y a quelques mois, le duo a déposé son deuxième album "PRhyme 2" ainsi qu’une série de dates de concerts dans la foulée.

Malheureusement, Dj Premier a annoncé hier sur Instagram une très mauvaise nouvelle : l'annulation de toutes les dates de tournée restantes.

Pour autant, personne ne peut reprocher au producteur de le faire. Dans sa déclaration, il révèle que son père est tombé malade et qu'il doit donc être avec sa famille.

"Tout au long de ma carrière, j’ai été très fier du fait que j'ai une présence parfaite et que je n'ai jamais manqué un spectacle ou une performance. Cependant, mon père étant extrêmement malade, nous (Royce et moi) avons dû prendre une décision très difficile et reporter les dates restantes de la tournée de PRhyme 2."

"Même si mes fans sont de la plus haute importance pour moi, je fais toujours passer la famille en premier et autant qu'ils ont besoin de moi en ce moment ; j'en ai vraiment besoin".

Royce da 5'9 de son côté est complètement d’accord avec lui et ne manque pas d’aller dans son sens :

"Mon frère Royce a été très compréhensif et a soutenu ma décision. Nous allons reporter toutes les dates le plus tôt possible. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent, à notre marque et à votre compréhension."