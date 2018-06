Drake pourrait anéantir la carrière de Pusha T !

De grosses informations dans les tiroirs...

Alors qu’on vous parlait encore il y a quelques heures du fait que Drake avait pris la décision de garder le silence face à Pusha T suite au clash actuel qui fait énormément parler, de nouveaux détails nous éclairent sur la situation.

Lors de l’émission "Sway In the Morning" de Sway’s Universe hier, J. Prince (PDG du label "Rap A Lot") a discuté avec Kanye West de la situation, et ce qui en ressort est assez surprenant. Drake aurait en fait de gros dossiers sur Pusha T, mais ne souhaiterait pas les exposer au public.

"J’ai vu que le clash prenait une tournure qui, je pense, aurait mis fin à la carrière de Pusha T si Drake avait sorti cette chanson. Cela aurait certainement blessé les familles, et ce n’est pas l’objectif. Ce n’est pas non plus le caractère de Drake de s’en prendre à un homme comme ça. Oh, pas de doute à ce sujet … les ingrédients étaient accablants. Je sais pertinemment que cela aurait été mauvais pour Kanye et mon homme (Pusha T). Ça n’aurait pas été bon, c’est au-delà de la musique à ce moment-là. Ça va interférer avec tout son style de vie à partir d’aujourd’hui."

L’ironie du sort, c’est que cette conversation ait eue lieu avec Kanye West, très ami avec Pusha T et qui vient de dire publiquement qu’il a simplement oublié de créditer Drizzy pour le refrain de son morceau "Yikes".