Damso fait une annonce de taille !

Une étape de plus dans sa carrière.

D’année en année, Damso acquiert un nouveau statut, et cela se prouve à travers ses chiffres de ventes et ses dates de concert, qui sont quasiment systématiquement sold-out.

En effet, l’artiste Belge s’approche du disque de diamant avec « Ipséité », et en ce jour, il en a également profité pour annoncer une date Parisienne, à l’AccorHotels Arena, anciennement Bercy. Ainsi, Damso prouve qu’il est en train de devenir un artiste confirmé, en se produisant dans des salles de plus en plus grandes.

En parallèle, d’autres dates ont été annoncées à Amneville, Marseille, Genève, Lyon, Nantes et Bordeaux, afin de défendre « Lithopédion », sur le terrain, comme il se doit.

Concernant la date parisienne, celle-ci aura lieu le 4 décembre 2018, et les places seront mises en vente à partir du 8 Juin, à 10 heures.

D’ailleurs la sortie du troisième opus de l’artiste Belge approche à grands pas puisqu’il sera disponible dans exactement 10 jours. A l’instar de ses précédents projets, Damso a invité peu de monde sur le projet, hormis Angèle, pour une connexion 100% belge.

D’après certaines déclarations de Dems, cet album sera encore plus travaillé, et bien plus mystérieux puisqu’il contiendra de nombreux messages cachés. Au vu de l’attente autour de « Lithopédion », si Damso réalise encore de très bons scores commerciaux, il sera possible de dire qu’il est définitivement implanté en tant que tête d’affiche du rap français.