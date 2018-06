Quand Kanye West oublie de créditer Drake !

Rien ne va plus pour Drizzy...

Décidemment, les acteurs du rap game ne sont pas tendres avec Drake ces temps-ci. Alors que Pusha T lui en a mis plein la vue notamment avec son morceau "The Story of Adidon", Drizzy continue de rencontrer des problèmes, et pas des moindres.

C’est lors d’un entretien entre Peter Rosenberg et l’homme d’affaire Ebro Darden que l’on a appris que Drake n’a pas été crédité pour le refrain qu’il a écrit pour le morceau de Kanye West intitulé "Yikes".

Si l’on s’attendait à ce que Kanye West se justifie publiquement avec une bonne excuse, il n’en est rien. Le rappeur a tout simplement oublié, aussi surprenant que cela puisse paraitre.

Le doute quant à la véracité de cette information s’installe alors, Yeezus étant un ami proche de Pusha T. Selon certaines rumeurs, il aurait même été au courant des offenses qu’il préparait dans son album "Daytona".

Une affaire à suivre de près…