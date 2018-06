Kanye West nous en dit un peu plus sur son état psychologique !

Des confidences très attendues...

"On ne m’avait jamais diagnostiqué avant cette déclaration de trouble mental à 39 ans. Mais comme je l’ai dit sur l’album, ce n’est pas un handicap, c’est un super pouvoir."

Tels étaient les propos tenus par Kanye West lors d’une interview réalisée par Big Boy TV dans le but de parler de la confection de son album "Ye" qui a vu le jour vendredi dernier.

Alors que Yeezus se prétait au jeu des questions réponses, le sujet de sa santé mentale est revenue sur le tapis, et le rappeur en a profité pour faire certaines révélations.

On apprend que l’artiste a bel et bien été diagnostiqué pour ses troubles par un médecin, et que ses "perturbations" sont reconnus officiellement.

Heureusement, Kanye West a plutôt l’air de prendre les choses du bon côté, et remercie Dieu d’avoir assez de notoriété pour pouvoir s’en sortir et se justifier publiquement.

On pense bien sur à ses nombreux coups de gueule depuis des années, sans que de trop grosses conséquences ne lui retombent dessus pour autant. Kanye West affirme qu’un autre homme aurait pu perdre son travail ou même des membres de son entourage s’il n’avait pas eu la même chance que lui…