Ice Cube prédit la fin de carrière de Drake !

Nostrad'Ice-Cube.

Selon Ice Cube, rien est éternel, pas même l’une des têtes d’affiche actuelle du rap américain, à savoir Drake.

En effet, le membre de NWA a tenu des propos critiques et acerbes envers l’artiste Canadien, estimant que ce dernier est sur une pente descendante, et que sa fin de carrière approche.

Ice Cube a également tenu des propos sur la durée de vie d’un artiste, estimant qu’il était compliqué de rester au sommet plus de trois ans. Après cette durée, ce serait d’ailleurs le moment le plus difficile à gérer car il faut se réinventer et adapter son image à l’ère du temps, de façon systématique.

Les propos peuvent être contestés au vu du travail effectué par Drake afin de se maintenir au sommet de l’industrie, mais au crédit d’Ice Cube, celui-ci bénéficie d’une expérience de près de 25 ans, et a vu des artistes passer.

Cependant, le rappeur, qui est désormais devenu acteur, tient ces propos suite au clash entre Drake et Pusha-T, qui a mis le premier cité dans la tourmente avec les révélations sur son ghostwriter.

Drake ne rebondira probablement pas sur les propos d’Ice Cube, mais la sortie de son album « Scorpion » approche et fera office de premier élément de réponse.