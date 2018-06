Drake ne répondra pas à Pusha T !

Le clash qui oppose Pusha T à Drake fait beaucoup parler ces derniers temps, et pourtant Drizzy n’a pas encore vraiment pris parti jusqu’alors.

Dans son titre "The Story Adidon" particulièrement, Pusha T s’était permis de s’attaquer directement à son rival en n’hésitant pas à faire ressortir des dossiers personnels et à les exposer au grand public.

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, le concerné n’a pas encore répondu à ces dernières offenses, et a apparemment préféré s’enfermer dans le silence. Une rumeur comme quoi il aurait même offert une énorme somme à celui qui lui donnerait des informations sur Pusha T a même circulé sur les réseaux récemment.

Selon de nouvelles sources, Drake ne réagit pas non pas par manque de contenu, mais par choix. J. Prince, la tête du label "Rap-a-lot", lui aurait en fait conseillé de ne pas rentrer dans cette embrouille.

"On va mettre ça en sommeil car on ne peut pas entrer dans l’enclos à cochons avec les cochons. Car les cochons se transforment en porcs et les porcs se font massacrer."