Un disque d'or et un nouveau projet dans la foulée pour Hooss !

Ca enchaîne.

En début d’année, Hooss sortait son album « Woodstock », qui était probablement le projet le plus complet et abouti de sa carrière puisqu’il s’est aventuré sur de nombreux terrains musicaux, sans dénaturer son univers et en montrant une maîtrise artistique systématique.

Par la suite, Hooss a exploité son projet de la meilleure des façons, en clippant « Dans le Noir », le morceau phare du projet, de par son potentiel single. Précédemment, le rappeur originaire du Var avait également sorti les clips de « C’est baffé », sur Daymolition, où ses capacités de rappeur street étaient mises en avant, et le visuel de « Darwa », dans un style plus introspectif.

Une réédition de « Woodstock » avait également vu le jour le 23 Mars, afin d’y inclure des morceaux inédits, mais également en rendre accessible certains qui n’étaient pas encore sur les plateformes de streaming.

Ainsi, Hooss avait proposé un panorama complet de ses différentes casquettes artistes, en ayant effectué un sans faute sur le choix des titres à mettre en avant. Cependant, c’est avec l’un de ses précédents projets que la consécration est arrivée. En effet, « French Riviera Vol 2 », sorti en Avril 2016, a été officiellement certifié disque d’or, hier.

Contenant des morceaux forts tels que « A la Gustavo » ou « 4 Saisons », Hooss a prouvé qu’il était possible d’exploiter idéalement un projet sur la durée, tout en continuant à en sortir de nouveaux, pour alimenter son actualité et prolonger la durée de vie de chacun de ses projets.

Ce premier disque d’or dans la carrière du rappeur originaire du Var montre qu’une étape a été franchie, le faisant rentrer dans la cour des artistes confirmés.

Hooss a logiquement décidé de rester fidèle à ses principes de productivité, en annonçant qu’un autre album était prêt, qui s’intitulera « Cheval de Troie », dont la cover a également été révélée, mais pas la date de sortie. Toutefois, cela devrait logiquement arriver pour la rentrée, afin de préparer au mieux le terrain, en termes de promotion.

Néanmoins, « Cheval de Troie » sortira avant « French Riviera Vol 3 » qui est déjà dans les fourneaux. En somme, Hooss en a profité pour annoncer que deux de ses prochains projets arriveraient incessamment sous peu, et que son année 2018 ne fait que commencer, après l’obtention de cette récompense.