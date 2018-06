"Lithopédion" fait déjà beaucoup parler...

Ces derniers temps, on ne cesse de parler de Damso, et pour cause : le rappeur belge va bientôt sortir son nouvel album intitulé "Lithopédion". Si la date fatidique arrive à grands pas, puisqu’il s’agit du 15 de ce mois, Dems vient de dévoiler la tracklist complète du projet, un documentaire inédit mais aussi la cover officielle.

Tout semblait se passer pour le mieux, mais pourtant il se pourrait qu’un problème vienne se mettre sur son chemin. Damso est accusé de plagiat, et il semble plutôt étonné lui-même de la situation.

La pochette de son projet représentant un œil fait effectivement beaucoup penser à celle du projet de Wiley : "Evolve or be Extinct". Pourtant, cela n’était pas intentionnel, comme nous le confirment le rappeur et son graphiste, Romain Garcin. Selon ce dernier, la seule directive qu’il aurait reçue aurait été de partir de l’œil de l’artiste.

Pour le moment, pas de réaction de Wiley, seuls les internautes se sont penchés sur cette problématique...