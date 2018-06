Drake pourrait payer 100 000 $ pour avoir un dossier sur Pusha T !

Les hostilités sont loin d'être terminées...

Vous connaissez l’histoire, ce clash envahit internet et les réseaux sociaux depuis quelques jours. Si Pusha T a lancé les hostilités lors de la sortie de son album avec notamment le titre "The Story of Adidon", il se pourrait que tout cela soit loin d’être terminé.

Si Pusha T a pris la décision de mettre sur le tapis la supposée paternité cachée de Drizzy avec l’actrice pornographique Sophie Brusseaux, mais aussi le fait qu’il ferait appel à un ghostwritter pour écrire ses textes et son potentiel partenariat avec Adidas ; Drake n’aurait pas pour volonté de se laisser faire, et c’est normal.

Selon "King Push", son adversaire fait une offre de 100 000 dollars à celui qui lui fournirait des dossiers, histoire de se venger proprement. Pour le moment, nous ne savons pas si cette annonce est vraie ou non, mais Pusha T a l’air de s’en amuser grandement.

Selon lui, moyens ou pas, quand il n’y a pas de dossier à trouver, on ne peut pas en inventer. De son côté, lui aurait encore pas mal de pépites sous le coude, et n’attendrait qu’une chose : de pouvoir les balancer !