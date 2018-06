Damso dévoile un documentaire inédit !

Les coulisses de "Lithopédion" dévoilées...

Alors que l’on vous annonçait il y a quelques heures que Damso vient de dévoiler la cover et la tracklist complète de son opus "Lithopédion", l’attente se fait de plus en plus grande et ses supporters ne tiennent plus en place.

S’il faudra pour autant attendre encore quinze jours pour découvrir l’opus, Dems vient de révéler un documentaire de qualité, "Au cœur du Lithopédion" qui nous en dit un peu plus sur les coulisses de son projet.

Très tendance en ce moment, les vidéos qui nous montrent l’envers du décor des projets artistes se font de plus en plus nombreuses. A l’instar de Booba et bien d’autres, le rappeur nous explique par le biais de témoignages de son équipe comment il s’y est pris pour travailler son projet. Lui, ne prend pas la parole.

Djs, beatmakers, ingénieurs du son ou encore interprètes comme Angèle avec laquelle il fait un featuring, racontent leur collaboration avec l’artiste, et ce qui en ressort est plus que positif.

On y parle d’un Damso très professionnel, serein, zen, et qui sait aller droit au but. En seulement un quart d’heure, on en sait un peu plus sur l’auteur d’"Ipséité" et on a encore plus envie de découvrir l’album.

On vous laisse découvrir ça !