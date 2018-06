Take A Mic dévoile la tracklist de son album !

"Le strict minimum 9" nous donne des détails...

C’est dans le "Strict Minimum 9" que Take A Mic a dévoilé la tracklist de son album à venir. C’est d’une façon pour le moins originale que l’on a pu en effet découvrir le nom des moreaux qu’il nous prépare. Au cours de la vidéo, on peut lire les titres sur le mur, alors qu’ils sont tagués les uns après les autres.

Intitulé "Avant-gardistes", l’opus contiendra donc 15 titres que l’on pourra découvrir le 29 juin prochain. Très suivi avec sa série de freestyles, "Strict Minimum" donc, le rappeur va passer un grand cap avec la sortie de son tout premier album.

Comment sera-t-il accueilli ? Seul le temps nous le dira, mais ça à l’air plutôt bien parti pour lui ! Accompagné du tracklisting, une cover officielle. On y voit Take A Mic sur un visuel conceptualisé et coloré. S’il parait inachevé, le projet de l’artiste saura à coup sûr ravir ses supporters avec ce qu’il prépare.

A suivre…