Et si vous pouviez avoir la tête de Post Malone ?

Un nouveau filtre Snapchat complètement fou...

Décidemment, en ce moment Post Malone se place comme un véritable homme d’affaire. Hyper productif et déterminé à ne pas se donner de limites, le rappeur à l’air de s’éclater, et il a bien raison.

C’est ainsi que l’on a pu découvrir récemment son initiative de créer son propre label, et cela ne s’arrête pas là. L’artiste a également prévu de réaliser son propre film, et des nombreux scénaristes de renoms lui apportent déjà leur soutien.

Histoire de continuer dans cette lancée et de ne pas oublier de s’amuser, Post Malone vient d’avoir une idée complètement folle : celle d’inventer un filtre avec sa tête sur Snapchat ! C’est donc en véritable rockstar provocante et égocentrique qu’il se place de nouveau, et cela a l’air de bien fonctionner.

Annoncé par son label Republic Record, ce nouveau filtre valable seulement 24h permet de s’immerger dans l’univers du dernier album en date de l’artiste, à savoir "Beerbongs & Bentleys".

