Young Thug, 21 Savage et Future dans la B.O de "Superfly" !

"Super Fly", c’est un film sorti en 1972 qui raconte l’histoire d’un dealer d’Harlem qui décide de faire un dernier gros coup avant de tout arrêter. S’il a connu un grand succès lors de sa sortie, le long-métrage se verra attribuer une version moderne avec Director X à la réalisation.

Si l’on sait que la sortie de ce nouveau film est prévue pour le 14 novembre 2018, la bande-annonce de ce dernier met la barre très haute, avec un casting de folie. Au programme, Future à la réalisation aux côtés de Zaytoven, et des connexions avec 21 Savage, Young Thug, Lil Wayne, PARTYNEXTDOOR ou encore Gunna. De quoi se régaler.

Pour écouter les morceaux qui accompagneront ce projet, il faudra patienter jusqu’au 8 juin prochain. Cependant, un premier titre est déjà disponible. Intitulé "Shame", le morceau réunit Future et PARTYNEXTDOOR.

Très en vogue ces temps-ci, les B-O et projets issus de films se multiplient de plus en plus. On pense notamment à celle du Marvel "Black Panther" réalisée par Kendrick Lamar et avec des multiples invités de renoms, au projet belge "Tueurs" ou encore à "Taxi 5" pour ne pas tous les citer.

On attend de pouvoir découvrir la bande son de "Superfly" avec impatience. Il ne reste plus qu’une semaine...