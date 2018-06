Damso dévoile la cover et la tracklist complète de son album !

"Lithopédion" s'annonce très lourd...

"Lithopédion", c’est ce genre d’album ultra attendu et complètement mystérieux. Teasé de manière très énigmatique depuis plusieurs semaines, l’opus vient de se voir attribuer une cover officielle ainsi que sa tracklist complète.

Il y a quelques jours encore, le dit Dems révélait une petite partie de la liste de ses morceaux, nous laissant comme un goût d’amertume. Pas de panique, cette fois-ci le rappeur nous dit tout, et ses choix peuvent paraitre quelque peu surprenant.

17 morceaux, et un seul featuring. Pour son unique connexion, l’artiste a choisi de collaborer avec Angèle. Pour rappel, cette dernière n’est autre que la petite sœur de Roméo Elvis. Très touché par son talent, Damso l’a invité à assurer toutes les premières parties de sa précédente tournée, et il faut dire que son public n’y a pas été insensible. Avec seulement quelques titres à son actif et pas encore de projet à proprement parler, la jeune chanteuse a déjà réussi à créer un énorme engouement autour d’elle, et même à remplir un Trianon le 22 mai dernier.

Niveau pochette, le rappeur a également mis la barre très haute. Avec un visuel sombre et profond, il nous emmène une fois de plus dans son univers marqué. Si l’on sait que "Lithopédion" signifie fœtus mort, on se demande ce que représente le motif au milieu de l’œil que l’on voit.

Libre à chacun de faire son interprétation avant d’en savoir un peu plus. Rendez-vous le 15 juin prochain pour découvrir l’album !