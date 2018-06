Booba se produira en Corse cet été !

Le D.U.C au "Calvi On The Rocks"...

C’est à Calvi, dans le nord-ouest de la Corse que se déroulera la 16ème édition du festival "Calvi On The Rocks" du 6 au 11 juillet. Comme chaque année, l’évènement propose un programme de folie, dans un cadre complètement idyllique au bord de la mer.

C’est l’affiche de cette année qui vient d’être révélée, et le rap est loin d’avoir été oublié cette saison. Ainsi, on y retrouvera le Dj incontournable Cut Killer, Dosseh qui nous livré une véritable pépite dernièrement avec "Habitué", le groupe légendaire de Marseille IAM, Lomepal… et le clou du spectacle reste de la tête d’affiche.

Ce sera donc Booba qui trônera en haut de cette annonce de folie. Déclarée au dernier moment et par surprise, cette nouvelle fait pour le moins inattendue devrait nous mettre l’eau à la bouche avant son énorme show prévu pour le 1er octobre à l’U Arena de Nanterre.

Pour checker la programmation complète du festival et réserver vos places, ça se passe par ici !