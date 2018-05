Après le clash, Pusha-T prépare de grandes choses !

De retour au charbon.

Cette semaine a été plus que positive pour Pusha-T, entre la sortie de son album « Daytona », et le clash avec Drake, qui a mis de la lumière sur son projet et donc sur la personne de Pusha.

En effet, Drake se retrouve dans une position plus que délicate après les révélations de Pusha-T sur son ghostwriter, Quentin Miller. Pour le moment, cela n’a pas eu de conséquences directes sur l’artiste Canadien mais Pusha-T a bénéficié d’une exposition certaine.

Ainsi, il semblerait que Pusha-T veuille profiter de cette situation afin d’enchaîner et maintenir son exposition actuelle. Pour remplir cet objectif, l’artiste suscité va mettre en place une tournée américaine, dans des salles d’une taille conséquente, afin de défendre « Daytona » sur scène.

C’est sur Instagram que Pusha-T a annoncé cette fameuse tournée, au détour d’une vidéo, où le public peut le voir en train de répéter afin de préparer cette tournée.

Toutefois, la stratégie médiatique de Pusha-T est probablement la plus logique afin de cristalliser des actualités diverses et variées autour de sa personne, en attendant que Drake riposte aux différents clashs de Pusha. Ajoutons à cela que le prochain album de Drake « Scorpion » doit sortir incessamment sous peu, laissant penser que le buzz actuel de Pusha-T peut rapidement dégonfler.

.@PUSHA_T gearing up for tour