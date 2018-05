L'Algérino vient de dévoiler la tracklist de son projet !

"International" arrive à grands pas...

On vous en parlait la semaine dernière, L’Algérino vient d’annoncer la sortie d’un album, au plus grand plaisir de ses supporters. Après avoir connu un grand succès avec son tube "Va Bene" extrait de la B.O de "Taxi 5", l’artiste révélera donc un nouvel opus le 22 juin prochain, et il sera intitulé "International".

Pour continuer de nous mettre l’eau à la bouche, L’Algérino vient de publier la tracklist complète sur ses réseaux. Composé de 13 titres, le projet contient trois featurings : on retrouvera donc Naps, Alonzo et Soprano dans ses titres.

Si vous voulez voir L’Algérino en live, il se produira le 31 octobre à l’Olympia à Paris et le 3 novembre au Dôme à Marseille.

Soyez prêts…