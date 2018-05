Quand Future parle du prochain album de Nicki Minaj !

Et cela risque d'être incroyable.

Il y a quelques jours, Nicki Minaj a annoncé sur ses réseaux sociaux que son prochain album tant attendu sortirait finalement au mois d’août. Toutefois ce report est motivé par une bonne raison puisque Nicki souhaite proposer le projet le plus abouti de sa carrière.

En parallèle, Future a appuyé les dires de l’artiste américaine en qualifiant ce fameux album de futur classique. En effet, le rappeur d’Atlanta aurait d’ores et déjà écouté l’album, considéré comme étonnant et incroyable.

Bien entendu, une collaboration entre Nicki et Future est plus qu’envisageable sur le prochain album de la rappeuse, d’autant plus que leur dernière collaboration « You Da Baddest » était une véritable réussite puisqu’elle a atteint plus de 100 millions de vues.

Future a en effet annoncé qu’il n’était pas seulement venu en studio pour écouter l’album de Nicki Minaj, mais qu’ils avaient également tourné un clip lorsqu’ils ont enregistré le featuring. Visiblement, il y aura des séquences en studio dans le prochain clip, mais aucune information n’a été indiquée sur la date de sortie du prochain projet.

Le prochain rendez-vous de Nicki est pour le moment fixé au 10 Août, date de sortie du prochain album, dont les deux premiers extraits ont déjà été révélés.