Kendrick Lamar a reçu son prix Pulitzer !

"Damn" mis à l'honneur lors de la cérémonie...

On vous l’avait annoncé en avril dernier, Kendrick Lamar avait eu l’immense plaisir de remporter le prix hyper prestigieux : le prix Pulitzer ! Non seulement cette récompense est un très grand honneur pour le rappeur, mais en plus, le fait que ce soit lui ait été choisi est hyper symbolique.

En effet, il est le premier artiste Hip-Hop de l’histoire à l’obtenir, et ça, ce n’est pas rien. Si Kendrick a l’habitude de remporter des récompenses comme par exemple aux Grammy Awards, il faut dire que son album "Damn" a rencontré un grand succès auprès de son public.

Hier, lors d’une cérémonie à l’université Columbia, le rappeur s’est vu remettre officiellement son prix, dans la plus grande des émotions. Comme la tradition l’oblige, il s’est également prêté au jeu du discours pour présenter son opus. Très touchant et profond, ce dernier a expliqué combien cet acte était important pour lui. Depuis toujours penché sur l’écriture, Kendrick Lamar se sent reconnu de manière formelle.

Vendu a plus d’un million d’exemplaires, son album devrait continuer son ascension, et son auteur aussi.

On vous laisse découvrir les images de la cérémonie…