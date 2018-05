On connait la signification du titre "The Story of Adidon" !

Un gros partenariat pourrait tomber à l'eau pour Drake...

C’est hier que l’on vous parlait du gros clash qui oppose Pusha T et Drake. Alors que les deux rappeurs ne cessent de s’envoyer des pics à travers leurs morceaux, le dernier en date, "The Story of Adidon" de Pusha T a mis la barre encore plus haute et a fait couler énormément d’encre.

Pour cause, l’artiste n’a pas mâché ses mots et n’est pas passé par quatre chemins pour dire à Drizzy ce qu’il pensait de lui. Alors que l’on vous disait que la paternité non assumée de ce dernier avait été remise sur le tapis, de nouveaux détails pourraient bien nous éclairer davantage.

C’est en effet la signification même du titre qui nous apporte des précisions : "The Story of Adidon". Si au premier abord le mot "Adidon" n’a pas tellement de sens à nos yeux, il n’a pas été choisi par hasard. Il s’agit enfaite d’un mélange entre "Adidas" et "Adonis" qui est le nom du fils qu’il aurait eu avec l’actrice pornographique Sophie Brussaux.

Ce qui nous met la puce à l’oreille aussi, c’est qu’enfaite Pusha T nous annonce de manière détournée que Drake va collaborer avec "Adidas", et ça pose problème. En effet, le rappeur travaille déjà avec la marque "Jordan", et l’accumulation des deux partenariats n’est bien sur pas envisageable.

La collection qu’il s’apprête à sortir avec "Adidas" porterait le nom de son fils, "Adonis", et cela ne plait pas tellement à l’auteur de la chanson : "Adonis est ton fils et il mérite plus qu'une campagne Adidas."

Pusha T n’y aura pas été de main morte, et aura même peut-être fait tomber à l’eau les partenariats de Drake. De plus, le ghostwriter de ce dernier, lui aussi taclé dans les lyrics aurait apparemment décidé de révéler toute la vérité. Une réponse se fera-t-elle entendre prochainement ?

A suivre…