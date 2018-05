Chris Brown donne son avis sur le clash entre Drake et Pusha-T !

Il ne manquait plus que lui.

Le clash est reparti de plus belle entre Drake et Pusha-T, il y a quelques jours, suite aux piques contenues dans un morceau de l’album « Daytona » de Pusha, où ce dernier révèle une fois de plus que le ghostwriter de Drake effectue un énorme travail sur la musique du Canadien, remettant en cause sa légitimité d’artiste.

Ainsi, très peu de temps après, Drake a répondu à Pusha-T, par l’intermédiaire d’un freestyle, où il expliquait que la vérité éclaterait très bientôt sur Quentin Miller, qui n’est autre que le fameux ghostwriter.

De nombreuses réactions se sont succédées, dont celle de Chris Brown. Toujours dans la moquerie et le second degré, CB a d’abord demandé où était le popcorn, avant de rigoler de ce clash, qu’il estime monté de toutes pièces.

En effet, il faut voir que la sortie du prochain album « Scorpion » de Drake arrive à grands pas, et que ce clash prend le pas sur toute l’actualité musicale américaine. De là à parler de coup monté, cela serait infondé, mais Drake a choisi le bon moment pour faire parler de lui et s’offrir un sacré coup de promo.