Roméo Elvis réagit à l'attentat de Liège !

BFM en ligne de mire...

C’est hier qu’un événement tragique s’est produit à Liège, en Belgique. Un homme aurait attaqué à l’arme blanche (au couteau pour être plus précis) deux policiers qui ont perdu la vie, ainsi qu’un autre homme de vingt-deux ans.

Après avoir fait d’autres blessés sur son passage, le terroriste s’est rendu dans un établissement scolaire où il a pris en otage une femme de ménage. Selon les dires, cette dernière aurait évité le pire en réussissant à ramener l’homme à la raison à travers une discussion avant qu’il soit abattu.

Libéré la veille de prison, le tueur nommé Benjamin Herman, alors en congé pénitentiaire, aurait également tué son ancien co-détenu pendant la nuit précédant le carnage.

Face à ce triste événement, BFM a tout naturellement traité le sujet rapidement. Roméo Elvis, lui, n’a pas apprécié leur réaction, et il l’a bien fait savoir.

C’est sur les stories du rappeur très représentatif de la vague de rap belge actuelle que l’on a pu découvrir son mécontentement. Selon lui, la chaîne divulguerait de fausses informations ou plus ou moins détournés avec pour but de grossir le trait et de faire passer la Belgique pour un pays qui se radicalise de plus en plus...