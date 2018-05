Ne loupez surtout pas les Eurockéennes 2018 !

Encore un festival qui met le rap à l'honneur...

Depuis quelques semaines, on ne cesse de vous annoncer des programmations de plus en folles niveau festivals. Ainsi, on vous a parlé de Garorock, de We love Green qui aura lieu ce week-end ou encore des Vieilles Charrues dont on vous recommande vivement d’aller consulter la programmation si vous ne l’avez pas déjà fait !

Cette fois-ci, c’est du festival des Eurockéennes que nous voulons vous parler. Ce sera donc en juillet 2018 à Belfort que vous pourrez retrouver des artistes français comme Damso, Orelsan, Bigflo & Oli, mais aussi américains comme ou encore Macklemore ou Rick Ross…

Les Eurockéennes regroupent chaque année 130 000 festivaliers sur 4 jours. Le plus de ce festival indépendant, c’est son emplacement. Sur la presqu’île du Malsaucy qui est un véritable écrin dans une zone naturelle protégée entourée de deux plans d’eau, lieu lieu vend clairement du rêve.

La 30 ème édition de ce festival s’annonce donc complètement dingue et éclectique. Restez bien connectés, il se pourrait que de nouveaux noms d’artistes s’inscrivent par la suite sur cette affiche.

La billeterie est déjà ouverte si vous avez envie de prendre vos places, on vous met le lien par ici !