Pusha T dit ses quatre vérités à Drake !

Le rappeur n'a pas la langue dans sa poche...

Entre Pusha T et Drake, tout ne se passe pas pour le mieux ces temps-ci. Alors que Pusha T vient de dévoiler son troisième album solo, "Daytona", ce dernier a décidé de se lâcher complètement, et de dire ce qu’il pensait sans se fixer de limites.

C’est ainsi que l’on a pu découvrir le titre "Infrared" dans lequel il remet au goût du jour l’histoire selon laquelle Drizzy ne serait pas l’auteur de ses chansons. Une offense pour le moins provocatrice à laquelle le concerné n’a pas tardé à réagir avec son "Duppy Freestyle" moins de 24 heures après.

Si l’affaire aurait pu s’arrêter là, il semblerait que Pusha T n’aie pas eu envie de stopper les offenses. C’est donc avec le morceau "The Story of Adidon" qu’il a choisi de continuer à se défouler, et il n’y est pas allé de main morte !

Au programme, on remet sur le tapis l’histoire avec l’actrice pornographique Sophie Brusseaux que Drake aurait mis enceinte, entre autres. Le bouquet, c’est la cover utilisée. On y voit l’auteur de "God’s Plan" avec une black face. Un sujet qui risque de créer beaucoup de rebondissements.

La suite au prochain épisode !