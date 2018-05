Booba, poète des temps modernes ?

Booba, des poèmes sans poésie...

43 minutes, c’est le temps que prend Souheil Medaghri pour nous expliquer pourquoi Booba est un véritable poète. Si l’exercice et le format peuvent paraitre surprenant au premier abord, cette vidéo a suscité beaucoup d’intérêt et à déjà fait l’objet d’une interview sur Les Inrocks.

A travers une comparaison avec Mc Solaar, beaucoup plus normé et "respecté" du grand public, Souheil Medaghri essaye de comprendre pourquoi Booba est à la fois hyper méprisé et adoré. Autant détesté qu’aduler, le rappeur à l’apparence plutôt hardcore pourrait finalement cacher une face très poétique.

Pour beaucoup, le DUC représente tous les clichés du rappeur de base et dit haut et fort que la littérature ce n’est pas son truc. Il utilise des images récentes, américaines et prolétaires, diamétralement opposées à l’image que l’on peut se faire du poète torturé.

A travers une étude de ses textes poussée, le jeune homme nous démontre pourtant que la plume de Booba est incomparable et très aiguisée, et que sa musique prend une place très importante dans la culture d’aujourd’hui.

On vous laisse découvrir…