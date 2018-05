Une nouvelle appli te propose de percer dans le game !

Découvrez "Rap Game" sans plus attendre...

"Rap Game", c’est le nom de la nouvelle application pour IOS qui vient d’être développée. Avec un concept original voire grossier, elle propose à ses utilisateurs les fonctions suivantes entre autres :

"Parcours les niveaux qui t’emmèneront au succès" "Remporte un maximum de RP" "Incarne plus de vingt rappeurs" "Ton manager négocie des contrats pour toi" "Jeu Free to play"

Le but ? Faire évoluer des rappeurs, se glisser dans leurs peaux, atteindre le succès et devenir le rappeur numéro 1 du game. A l’aide du manager Walter dont la voix est interprétée par Superflame et par Morgan Freeman pour les français, vous pouvez explorer deux options : "Histoire" et "Freestyle".

Pour en savoir un peu plus et télécharger l’appli "Rap Game", ça se passe par ici !