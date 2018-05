Une fois de plus, 6ix9ine transmet énormément d'amour à son public !

Découvrez un 6ix9ine humble et sincère.

Ce week-end 6ix9ine a sorti un nouveau son, intitulé « Tati », dans lequel l’artiste originaire de New-York reste fidèle à son univers légèrement démentiel et bourré d’énergie.

Preuve en est le morceau atteint la barre des 6 millions de vues, en l’espace de trois jours, montrant le potentiel de « Tati » et l’accueil positif réservé par le public à ce nouveau tube de 6ix9ine.

Ainsi, sur son terrain de jeu préféré, Instagram, le rappeur américain aux cheveux multicolores a décidé de remercier son public pour ce démarrage positif, mais 6ix9ine montre également qu’il entretient un rapport très particulier avec son public, au vu de leur proximité. Cependant, cela a l’air d’être une technique payante au vu de l’ascension fulgurante de 6ix9ine.

Toutefois, dans cette vidéo de remerciements, il y a deux parties, une où le rappeur remercie sa famille, son public et Dieu, et une seconde bien plus personnelle voire introspective. En effet, 6ix9ine dit qu’il n’a pas changé, il habite toujours dans la même maison, conserve le même mode de vie.

En somme, c’est un message positif transmis par l’artiste américain qui essaye de montrer que l’argent reste superflu et qu’il vaut mieux se sentir bien dans sa peau, avant tout.